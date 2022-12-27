Британська розвідка: Частину сил РФ вже перекинула до Білорусі

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

За припущеннями британської розвідки, Росія нещодавно перекинула до Білорусі частину підрозділів, які входять до складу 1-ї гвардійської танкової армії.﻿ Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 27 грудня, повідомляє Європейська правда.

"Елементи 1-ї російської гвардійської танкової армії ймовірно були серед російських сил, які нещодавно перекинули до Білорусі. Це формування, напевно, проходило навчання перед розгортанням. Малоймовірно, що у нього є підрозділи підтримки, необхідні для приведення у бойову готовність" , - зазначає розвідка.

В огляді розповідають також, що останні дві доби активні бойові дії зосереджені переважно довкола Бахмута і в районі Сватового.