Британська розвідка: Частину сил РФ вже перекинула до Білорусі
За припущеннями британської розвідки, Росія нещодавно перекинула до Білорусі частину підрозділів, які входять до складу 1-ї гвардійської танкової армії. Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 27 грудня, повідомляє Європейська правда.
"Елементи 1-ї російської гвардійської танкової армії ймовірно були серед російських сил, які нещодавно перекинули до Білорусі. Це формування, напевно, проходило навчання перед розгортанням. Малоймовірно, що у нього є підрозділи підтримки, необхідні для приведення у бойову готовність", - зазначає розвідка.
В огляді розповідають також, що останні дві доби активні бойові дії зосереджені переважно довкола Бахмута і в районі Сватового.
"Росія продовжує часті дрібні атаки, але з рук в руки переходила дуже незначна територія", - додають у повідомленні.