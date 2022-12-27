Регіони: РФ за добу обстріляла 6 областей та успіхи ЗСУ на Луганщині

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

За даними ОВА про ситуацію в регіонах, російські військові 26 грудня завдали ударів по 6 регіонах, тривають важкі бої поблизу Кремінної на Луганщині – на цій ділянці фронту ЗСУ мають успіхи, повідомляє Українська правда.

На Сумщині вночі росіяни із САУ обстріляли Середино-Будську громаду. У вівторок зранку противник відкрив вогонь по Зноб-Новгородській громаді. Без жертв та руйнувань. Минулої доби на території Середино-Будської громади одна ворожа міна розірвалася на прикордонні. По Есманьській громаді ворог вів мінометний обстріл, 16 прильотів. Білопільська громада: противник застосував артилерію, 6 прильотів. Без постраждалих.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Малі Щербаки, Кам’янське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Преображенка, Дорожнянка, Новоандріївка, Щербаки, Білогір‘я, Темирівка, Малинівка, Плавні, Павлівка.

Внаслідок обстрілів є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Харківщина: під ворожим вогнем минулої доби опинялися населені пункти Харківського та Чугуївського районів. Внаслідок ворожих обстрілів в селищах Дворічна та Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. На щастя, без жертв та постраждалих. Триває розмінування деокупованих районів області. Протягом доби піротехніки ДСНС знешкодили 43 вибухонебезпечних предмети.

На Дніпропетровщині росіяни знову обстріляли Нікопольщину. 5 разів ударили з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Минулося без постраждалих.

У Нікополі пошкоджені три приватні будинки і стільки ж господарських споруд. Понівечена лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді пошкоджені шість приватних будинків, два газогони, електромережа, магазин та парники. У Марганецькій громаді наслідки ударiв з’ясовуються.

Луганщина: підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського і Стельмахівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Новоселівського, Стельмахівки, Коломийчихи, Діброви і Площанки. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Ситуація в області залишається складною.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гадай повідомив, що біля Кремінної тривають важкі бої. За його словами, успіх на цій ділянці фронту на боці ЗСУ". Він додав, що росіяни позаймали всі лісосмуги і все навколо себе замінували. Більшість мінувань відбувалося дистанційно, тож карти мінувань, за його словами, немає навіть в самих окупантів.

Важка ситуація в Білогорівці. Після багаточасових артилерійських обстрілів по 10-20 окупантів "регулярно намагаються йти там в наступ, але ЗСУ відбивають всі ці наміри росіян".

Донеччина: минулої доби від обстрілів потерпали населені пункти: Бахмут (житловий сектор); Авдіївка (житловий сектор); с. Карлівка (Карлівське водосховище); смт. Велика Новосілка (житловий сектор); с.Іванівське (житловий сектор); с. Островське (житловий сектор).

За добу на Донеччині: 1 поранений цивільний.

Ворог продовжує масовано обстрілювати Херсонщину з реактивних систем залпового вогню, мінометів та важкої артилерії. За інформацією ГШ ЗСУ, постраждала цивільна інфраструктура Новоолександрівки, Гаврилівки, Республіканця, Новокаїрів, Берислава, Веселого, Садово, Томариного, Тягинки, Микілського, Придніпровського, Інженерного, Антонівки та Херсона.

За минулу добу російські окупанти 40 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Місто Херсон ворог атакував 11 разів. Поцілили в завод, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли одна людина дістала поранення.

В області тривають роботи із розчищення доріг, відновлення зв’язку, знешкодження вибухонебезпечних предметів. До Херсонщини надходить гуманітарна допомога.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Одеській, Миколаївській, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Чернігівщині, Черкащині та Київщині.