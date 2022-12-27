Маск розгромив "пророцтва" Медведєва

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Мільярдер, власник Twitter Ілон Маск прокоментував﻿ пост заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про "футуристичний" прогноз на 2023 рік. Серед "прогнозів" Медведєва: розпад ЄС, захоплення Польщею та Угорщиною західних областей України і перемога Маска на виборах президента США.

"Це, безумовно, найабсурдніші прогнози, які я коли-небудь чув, і водночас вони демонструють дивовижну необізнаність щодо прогресу штучного інтелекту та сталої енергетики" , - заявив мільярдер.

Those are definitely the most absurd predictions I’ve ever heard, while also showing astonishing lack of awareness of the progress of artificial intelligence and sustainable energy. — Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2022

Раніше колишній президент Росії заявив, що оскільки всі навколо перед Новим роком роблять "найнесподіваніші та навіть найабсурдніші" прогнози, то він теж хоче "внести свою лепту".

Отже, за прогнозом Медведєва у 2023 році може статися таке: