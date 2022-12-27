Маск розгромив "пророцтва" Медведєва
Мільярдер, власник Twitter Ілон Маск прокоментував пост заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва про "футуристичний" прогноз на 2023 рік. Серед "прогнозів" Медведєва: розпад ЄС, захоплення Польщею та Угорщиною західних областей України і перемога Маска на виборах президента США.
"Це, безумовно, найабсурдніші прогнози, які я коли-небудь чув, і водночас вони демонструють дивовижну необізнаність щодо прогресу штучного інтелекту та сталої енергетики", - заявив мільярдер.
Раніше колишній президент Росії заявив, що оскільки всі навколо перед Новим роком роблять "найнесподіваніші та навіть найабсурдніші" прогнози, то він теж хоче "внести свою лепту".
Отже, за прогнозом Медведєва у 2023 році може статися таке:
- Підвищення ціни на нафту до 150 доларів за барель і ціни газу до 5000 доларів за 1 тис. куб. м.
- Повернення Великої Британії до Європейського Союзу.
- Розпад Європейського Союзу після повернення Великої Британії і скасування ходіння євро як валюти колишнього ЄС.
- Захоплення Польщею та Угорщиною західних областей колишньої України.
- Створення Четвертого рейху на базі Німеччини і сателітів, що приєдналися до неї (Польщі, країн Прибалтики, Чехії, Словаччини, Румунії, Київської республіки та ін. маргіналів).
- Війна між Францією і Четвертим рейхом. Поділ Європи, включно з новим розділом Польщі.
- Відокремлення Північної Ірландії від Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і приєднання до Республіки Ірландія.
- Громадянська війна у США, виокремлення Каліфорнії та Техасу в самостійні держави. Створення союзної держави Техасу і Мексики. Подальша перемога Ілона Маска під час виборів президента США в частині штатів, закріплених після громадянської війни за республіканцями.
- Перенесення всіх найбільших фондових майданчиків і фінансової активності зі США та Європи в Азію.
- Крах Бреттон-Вудської фінансової системи, включно з крахом МВФ і Світового банку. Відмова від євро і долара як світових резервних валют. Повернення золотого стандарту. Перехід до активного використання цифрових фіатних валют.