УП: Не залишилося жодного органу влади, на який не впливає Єрмак

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Чинний керівник Офісу президента Андрій Єрмак залучений у всі можливі питання внутрішньої та зовнішньої політики України, повідомляє Українська правда.

Вплив голови ОПУ Андрія Єрмака неможливо порівняти з жодним його попередником, йдеться в матеріалі. Ні Дмитро Табачник за часів Кучми, ні Віктор Балога за часів Ющенка, ні Сергій Льовочкін за часів Януковича – і близько не могли впливати на той масштаб проблем, якими нині займається Єрмак.

Чинний голова ОПУ залучений у всі можливі питання внутрішньої та зовнішньої політики, курує надскладні процеси типу отримання безпекових гарантій Україною.

Єрмак займається міжнародними переговорами, санкціями, обміном полонених, регулярними контактами з радником Байдена Джеком Салліваном, внутрішньою політикою, розстановкою кадрів на найвищі посади та навіть протягує на посаду посла колишню сексологиню без дипломатичного досвіду.

"Ви думаєте, Кулеба – міністр закордонних справ? Телефон Єрмака – от Міністерство закордонних справ" , – зухвало іронізують співрозмовники видання на Банковій.

В Україні не залишилося жодного органу влади, на який би не зміг впливати Єрмак, наголошується в статті.

При цьому в українському законодавстві немає жодного документа, який би давав право голові ОПУ впливати на чиновників за межами Офісу.

На своїй посаді Єрмак зумів так вибудувати позиціонування і близькість із президентом, що політичний клас сприймає їх як одне ціле. Те, що голова ОП залишився поруч із президентом у час війни, ще більше їх зблизило.

Водночас пов'язаність із Зеленським не передає голові ОПУ великих симпатій з боку пересічних українців. До Андрія Єрмака пристає навіть найдрібніший негатив. Як наслідок, попри нечуваний вплив і широту контактів, уявити будь-яке самостійне політичне майбутнє глави ОП без Зеленського надзвичайно складно.

Хоча в українській політиці ще важче передбачити щось напевне, резюмують автори статті.