Укренерго: Дефіцит потужності в системі дещо скоротився

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Дефіцит потужності в системі дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій. Але наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. Про це заявили в НЕК "Укренерго".

Підкреслюється, що після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак.

"Втім, наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні. Тому що в енергосистемі водночас збільшився і рівень споживання.

Це пов’язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає і обсяг споживання промисловості" , - заявили в держкомпанії.

У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень для збалансування енергосистеми.

В "Укренерго" нагадали, що енергосистема країни пережила 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА ворога - все ще потребує значних ресурсів та часу на відновлення. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

Заживлені всі об’єкти критичної інфраструктури, наголошують в компанії.