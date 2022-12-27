Орбан: якщо США припинять давати Україні гроші і зброю, війна припиниться
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що українці можуть воювати доти, доки США підтримуватимуть їх зброєю і грошима, повідомляє Європейська правда.
Про це він сказав в різдвяному інтерв’ю виданню Magyar Nemzet, повний текст якого був опублікований 27 грудня.
Орбан зазначив, що цей рік був найнебезпечнішим за останні тридцять років. За його словами, Угорщина зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, а зростання цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.
Віктор Орбан підтвердив позицію Угорщини, що у війні необхідне припинення вогню, а потім мирні переговори.
"Україна може продовжувати воювати тільки до тих пір, поки США підтримують їх грошима і зброєю. Якщо американці хочуть миру, то мир буде" - заявив він.
Щодо позиції Угорщини він зазначив, що Угорщина є "проугорською".
"Наша відповідь на питання, чи ми знаходимося на хорошій чи поганій стороні історії, полягає в тому, що ми знаходимося на угорській стороні історії", - пояснив він.
"Ми підтримуємо і допомагаємо Україні, ми зацікавлені у виживанні суверенної України, і ми зацікавлені в тому, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи. Але ми не зацікавлені в тому, щоб здати всі наші економічні відносини з Росією", - підкреслив прем'єр-міністр Угорщини.
Нагадаємо, раніше Віктор Орбан повторив свої заяви про те, що, на його думку, миру в Україні найбільше посприяли би перемовини між Росією та США.