NYT: Як вибухи на аеродромах впливають на здатність РФ бомбити Україну

Київ вважає, що російські військові ведуть бойові дії на межі своїх звичайних можливостей, тож Україна завдає більш рішучих ударів по цілях в глибині Російської Федерації, пише NYT, повідомляє Дзеркало тижня.

В матеріалі видання сказано, що удари по аеродромах РФ змусили окупантів перемістити свої борти на схід. А це потенційно ускладнює кампанію зі здійснення ударів по Україні, зокрема по критичній інфраструктурі нашої держави. Адже саме з аеродромів, які вже постраждали, РФ запускає бомбардувальники, які займаються повітряним терором.

"Вибухи на російських аеродромах потенційно можуть знищити ракети на землі до того, як вони зможуть бути розгорнуті" , - також пише NYT.

При цьому, спокуса знищити ракетний потенціал Росії на її ж території переважає будь-які ескалаційні побоювання в українців. Річ у тім, що і чиновники, і цивільні громадяни вважають, що РФ вже не заподіє Україні більшої шкоди, ніж до цього. (Очевидно, якщо не брати до уваги ядерної загрози). Саме тому ЗСУ так часто здійснюють удари по аеродромах, паливних сховищах і складах з боєприпасами, які є законними військовими цілями.

Що стосується Криму, то удари по об'єктах, які знаходяться там, як і транскордонні артилерійські дуелі, вже є звичайною ціллю.

"Ніякої реакції. Чому? Тому що у росіян просто немає для цього можливостей" , - зазначає військовий експерт Сергій Грабський.

Видання тим часом наголошує, що дальні удари України збіглися зі скороченням у Росії запасів крилатих і тактичних балістичних ракет.

Раніше український журналіст Володимир Золкін повідомив про масштабні наслідки удару по аеродромі в Енгельсі 26 грудня. За його даними, там постраждало п'ять Ту-95МС.

Ба більше, кількість загиблих, якщо брати до уваги дані журналіста, росіяни теж занизили. Насправді ж їх 17, а поранених - 26