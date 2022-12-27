Мінреінтеграції: Украина вернула тела еще 42 погибших защитников
У вівторок, 27 грудня, Україна повернула додому тіла ще 42 загиблих українських захисників, повідомляє Новое время.
Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції у Telegram.
Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко наголосив, що процес повернення полеглих героїв складний та тривалий.
"Щодня не припиняється робота з обміну. Незважаючи на те, що процес переговорів складний і тривалий, намагаємось його прискорити. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування захисників. Повернемо всіх", - зазначив він.
Уточнюється, що від початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося повернути додому тіла 869 українських захисників.
Україна продовжує повернення своїх загиблих захисників у рамках обміну з РФ.
22 листопада додому повернули тіла 33 загиблих захисників, які віддали своє життя за країну у боротьбі з російськими окупантами.
6 грудня вдалося повернути 49 полеглих героїв.