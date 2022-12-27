Мінреінтеграції: Украина вернула тела еще 42 погибших защитников

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У вівторок, 27 грудня, Україна повернула додому тіла ще 42 загиблих українських захисників, повідомляє Новое время.

Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтеграції у Telegram.

Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко наголосив, що процес повернення полеглих героїв складний та тривалий.

"Щодня не припиняється робота з обміну. Незважаючи на те, що процес переговорів складний і тривалий, намагаємось його прискорити. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування захисників. Повернемо всіх" , - зазначив він.

Уточнюється, що від початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося повернути додому тіла 869 українських захисників.

Україна продовжує повернення своїх загиблих захисників у рамках обміну з РФ.

22 листопада додому повернули тіла 33 загиблих захисників, які віддали своє життя за країну у боротьбі з російськими окупантами.

6 грудня вдалося повернути 49 полеглих героїв.