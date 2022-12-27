Шмигаль розповів, чи буде світло в Україні на Новий рік

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Наразі є всі шанси на те, що Новий рік українці зустрінуть без аварійних відключень світла, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

"Хочу підкреслити: у разі відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень" , - сказав Шмигаль.

Прем'єр пояснив, що українська влада щодня готується до нових масованих обстрілів з боку РФ, адже, за його словами, наразі Росія готується продовжити атаки на українську енергосистему і статися це може будь-коли: сьогодні, завтра чи навіть напередодні Нового року.

"Ворог прагне не лише вивести з ладу чергову підстанцію чи лінію електропередач. Він передусім націлений сіяти страх та паніку. Але йому це не вдасться" , - додав прем'єр.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що за відсутності нових пошкоджень українці проведуть новорічні свята з безперебійним енергопостачанням.