Енергетичний регулятор проведе другу хвилю перевірок обленерго
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе другу хвилю перевірок обленерго щодо вимкнень електроенергії, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє НКРЕКП.
Про це йшлося сьогодні, 27 грудня, на засіданні Комісії. Позапланові виїзні перевірки проведуть у Вінницькій, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Одеській, Полтавській та Київській областях.
На засіданні комісії відзначили велику кількість скарг споживачів стосовно недотримання обленерго графіків вимкнення світла, тому було ухвалено рішення про другу хвилю перевірок таких підприємств:
- АТ "Вінницяобленерго";
- ПрАТ "Закарпаттяобленерго";
- ВАТ "Тернопільобленерго";
- АТ "Хмельницькобленерго";
- ПрАТ "Львівобленерго";
- АТ "ДТЕК Одеські електромережі";
- ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі";
- ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";
- АТ "Полтаваобленерго".
Нещодавно повідомлялось, що в Україні відновили перевірки постачальників електроенергії та газу через численні порушення. Рішення про відновлення планових та позапланових перевірок регулятор закріпив у постанові від 19 грудня 2022 року.
Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що керівники ОСР (операторів системи розподілу, обленерго) нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.