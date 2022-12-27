Енергетичний регулятор проведе другу хвилю перевірок обленерго

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе другу хвилю перевірок обленерго щодо вимкнень електроенергії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє НКРЕКП.

Про це йшлося сьогодні, 27 грудня, на засіданні Комісії. Позапланові виїзні перевірки проведуть у Вінницькій, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій, Львівській, Одеській, Полтавській та Київській областях.

На засіданні комісії відзначили велику кількість скарг споживачів стосовно недотримання обленерго графіків вимкнення світла, тому було ухвалено рішення про другу хвилю перевірок таких підприємств:

АТ "Вінницяобленерго";

ПрАТ "Закарпаттяобленерго";

ВАТ "Тернопільобленерго";

АТ "Хмельницькобленерго";

ПрАТ "Львівобленерго";

АТ "ДТЕК Одеські електромережі";

ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі";

ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";

АТ "Полтаваобленерго".

Нещодавно повідомлялось, що в Україні відновили перевірки постачальників електроенергії та газу через численні порушення. Рішення про відновлення планових та позапланових перевірок регулятор закріпив у постанові від 19 грудня 2022 року.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що керівники ОСР (операторів системи розподілу, обленерго) нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.