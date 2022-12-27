Вибираємо запальничку на подарунок правильно

Сучасні люди хочуть бути стильними та підкреслювати свій образ різними аксесуарами. Додаткові елементи гардеробу завжди супроводжували представників ділового світу. Але сьогодні частиною стилю та іміджу дуже часто є запальнички. Чим цікавіший і елітніший цей девайс, тим стильнішим виглядає його власник.

Асортимент сучасних запальничок просто вражає. Якщо ви шукаєте такий девайс на подарунок, варто звернути увагу на пропозиції інтернет-магазину ДуДа. На сайті магазину представлений великий вибір запальничок на будь-який смак. Якщо ви думаєте про купівлю одного з них, проконсультуйтеся з менеджерами. Вони розкажуть про особливості кожного девайсу і допоможуть зупинитися на тому, що найбільше виправдає ваші очікування.

Як вибрати запальничку у подарунок?

Іміджеві запальнички здатні стати ідеальним подарунком на всі випадки життя. І зовсім необов'язково, щоб людина мала шкідливі звички. Стильна запальничка – це елегантний аксесуар до образу, який завжди знаходиться на очах. Саме тому рекомендуємо вибирати якісні та оригінальні вироби, тим самим підкреслюючи свій смак.

Вибираючи подарунок солідному чоловікові чи собі рекомендується звернути увагу саме на запальничку. При виборі предмета варто звернути увагу на механізм, адже лише якісний виріб не підведе у відповідальну хвилину. Навіть якщо людина не має шкідливих звичок, запальничка завжди може знадобитися на публічному заході, на зустрічі чи на богемній вечірці.

Запальнички умовно можна поділити:

1. За типом палива на бензинові та газові. Перший варіант вимагає частішої дозаправки і має своєрідний запах. Про це слід пам'ятати під час вибору виробу. Другий варіант служить довше і відрізняється зручністю використання.

2. Матеріали виробництва. Латунний, хромо-нікелевий, мідний сплав або загартована сталь - вибір індивідуальний і залежить від особистих переваг. Колір матеріалу можна підібрати залежно від основного відтінку інших предметів. Наприклад, якщо ремені мають затискач «срібло», краще підібрати запальничку в білому кольорі. Звичайно, це правило завжди можна порушити, виявивши індивідуальність та оригінальність.

3. За стилем. Зовнішнє оформлення аксесуара має відповідати образу. Так, не рекомендується діловій людині подавати виріб з екстравагантним малюнком, оскільки він, напевно, віддає перевагу класичному напрямку. А ось для бунтаря-байкера така річ стане приємним сюрпризом. Тонкі, без прикрас, запальнички чудово підійдуть молодим людям, які ведуть спокійний спосіб життя.

4. За вартістю. Як показує практика, стильні аксесуари гідної якості не можуть коштувати дешево. Якщо потрібно зробити вражаючий подарунок, то не варто заощаджувати на придбанні запальнички.

Також зверніть увагу на естетичність, зовнішній вигляд, якість та рівність поверхні. Добре виготовлений аксесуар стане чудовим доповненням кожного образу. А поки ви перебуваєте у роздумах, менеджери інтернет-магазину ДуДа готові підібрати для вас кілька варіантів, які повністю відповідають вашим критеріям пошуку. Не пропустіть можливість скористатися допомогою експертів.