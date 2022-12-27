В Австрії не вірять, що Україна зможе найближчим часом деокупувати території

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер вважає, що сил України недостатньо для того, щоби в осяжному майбутньому здобути перемогу у війні збройним шляхом, тобто повернути всі окуповані території включно з Кримом, повідомляє Європейська правда.

Таку оцінку Таннер висловила в інтерв’ю Die Welt.

"Боєздатність України була недооцінена на початку війни, і вона залишається недооціненою в багатьох випадках і сьогодні, через більш як десять місяців. Разом з тим, Москва має величезні резерви матеріальних засобів та солдатів" , – зауважила вона.

"На щастя, Україна досягла дуже важливих успіхів, але вона має величезну територію, яку потрібно захищати. Невідомо, чи буде коли-небудь переможець у цій війні" , – додала глава австрійського Міноборони.

На думку Таннер, в зимовий період бойові дії на території України будуть менш інтенсивними, а сторони готуватимуться до нового наступу вже навесні 2022 року.

"Важливо, що Захід продовжує всіляко підтримувати Україну, дотримується санкцій і залишається таким же єдиним, як і раніше. Без підтримки Заходу Україна була б втрачена" , – вважає вона.

Крім того, міністерка оборони Австрії припускає, що Захід може разом із Україною визначати, коли саме настане момент для початку мирних переговорів із Росією.

"Це складне питання, але це те питання, якому ми зараз повинні приділяти більше уваги. У цьому контексті не слід також забувати, що високі ціни на енергоносії, які є наслідком жорстокої агресивної війни Путіна проти України, можуть дедалі більше сприйматися людьми на Заході як тягар" , – сказала Таннер.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зробить все можливе, аби перемогти у війні в 2023 році, додавши, що дипломатія завжди відіграє важливу роль: "Кожна війна закінчується дипломатичним шляхом. Кожна війна закінчується як результат дій на полі бою і за столом переговорів".