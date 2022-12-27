Прикордонники поки не фіксують наступального угруповання у Білорусі

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Прикордонники наразі не фіксують створення у Білорусі наступального угруповання, яке було б готове станом на зараз вторгнутися з території РБ, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ".

"Ситуація на білоруському напрямку залишається повністю контрольованою, хоч є дещо напруженою, особливо в інформаційному полі. Білорусь, на жаль, не припиняє підтримувати Росію у війні, яку вона розв'язала проти нашої держави…

Білорусь та Росія постійно нагнітають ситуацію, роблячи такий акцент на цьому напрямку… Водночас створення необхідного наступального угруповання, яке б було готове на даний момент здійснити вторгнення в Україну з цього напрямку, наразі не відмічається".

Демченко запевнив, що підрозділи Державної прикордонної служби України та інші складові Сил оборони готові до розвитку ситуації в будь-якому варіанті.

Нагадаємо:

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов пояснював, що тактику росіян, які влаштовують "каруселі" в Білорусі, щоб тримати Україну в напрузі. За словами начальника ГУР, жодні розвіддані не вказують на безпосередню загрозу з боку Білорусі.

24 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив із робочим візитом до Російської Федерації.