МЗС: Заяви Орбана демонструють патологічну зневагу до України

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Міністерство закордонних справ різко прокоментувало останні заяви угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана про те, що повномасштабна війна Росії проти України припиниться, якщо США перестануть допомагати Києву зброєю, повідомляє Європейська правда.

"Заяви прем’єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість. Адже поразка України у війні, до якої Віктор Орбан непрямо закликає, призвела би до прямої загрози російської агресії для Угорщини та угорців" , – йдеться в коментарі пресслужби МЗС.

"Угорському лідеру варто запитати самого себе, чи хоче він миру. Якщо відповідь ствердна, йому потрібно використати свої тісні зв’язки з Москвою, аби та припинила агресію проти України і вивела війська" , – додали в зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомлялось, в інтерв'ю провладній газеті Magyar Nemzet прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що українці можуть воювати доти, доки США підтримуватимуть їх зброєю і грошима, а "якщо американці хочуть миру, то мир буде".

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан повторив свої заяви про те, що, на його думку, миру в Україні найбільше посприяли би перемовини між Росією та США.