ДСНС: У Запорізькій області заборонили продаж та використання феєрверків

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У зв’язку зі збройною агресією РФ проти України та з метою недопущення травмування людей, у Запорізькій області офіційно заборонили використовувати та продавати піротехнічні вироби, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області протокольним рішенням № 28 від 13 грудня заборонено продаж та використання піротехнічних виробів на території Запорізької області" , — йдеться у повідомленні.

5 червня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути заборону використання салютів, феєрверків, петард, та закриття всіх піротехнічних магазинів в Україні на час воєнного стану.