Путін заборонив експорт нафти країнам, які запровадили стелю цін на неї

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Президент РФ Владімір Путін підписав указ, який забороняє продаж російських нафти і нафтопродуктів, якщо країни прописують у контрактах стелю цін, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в указі на порталі правової інформації РФ.

Указ набуває чинності з 1 лютого і діятиме до 1 липня 2023 року. Із вступом указу в дію запроваджується заборона на експорт нафти країнам, що підтримали стелю цін. Щодо нафтопродуктів, дату повинен визначити російський уряд.

"Забороняються поставки юридичним і фізичним особам за умови, що в контрактах на ці поставки прямо або побічно передбачено використання механізму фіксації граничної ціни", – йдеться в указі.

Раніше повідомлялося, що Москва може скоротити видобуток нафти на 500 тисяч - 700 тисяч барелів на добу у відповідь на обмеження країнами G7 цін на експорт російської нафти. Нафтові доходи становлять основну частину доходів російського бюджету.

Нагадуємо:

Через чотири дні після того, як G7 обмежила ціни на російську нафту, частина нафти РФ торгується набагато нижче порогового рівня, встановленого для Москви.

Країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.