Зеленський провів переговори із прем'єром Італії: про що говорили

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 27 грудня, провів переговори з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, повідомляє Новое время.

Глава держави написав у Twitter, що подякував Мелоні за підтримку України та солідарність і привітав виділення додаткових 10 млн євро допомоги. Також вони обговорили реалізацію української «формули миру».

"Пані Мелоні повідомила про розгляд питання надання систем ППО для захисту українського неба" , — додав Зеленський.

Як повідомляє пресслужба італійського уряду, у розмові Мелоні підтвердила повну підтримку України в політичній, військовій, економічній та гуманітарній сферах, а також у відновленні енергетичної інфраструктури та майбутній відбудові України.

"Мелоні підтвердила максимальну відданість Італії будь-яким корисним діям задля досягнення справедливого миру для українського народу" , — заявили в пресслужбі.

Прем'єрка також підтвердила, що планує відвідати Київ, і запросила Зеленського в Рим.