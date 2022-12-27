В ООН підтвердили загибель 6884 цивільних через війну Росії в Україні

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Управління верховного комісара ООН з прав людини підтвердило 6 884 випадки загибелі та 10 947 випадків поранення цивільних в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє Новое время.

Про це свідчать дані організації з 24 лютого до 26 грудня.

З 1 до 26 грудня було зафіксовано 681 постраждалу людину через російську агресію, зокрема 165 загиблих.

Більшість втрат серед цивільного населення було спричинено використанням вибухової зброї з широкою зоною дії, включаючи обстріли з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.

В організації зазначають, що реальна кількість загиблих значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.