В ООН підтвердили загибель 6884 цивільних через війну Росії в Україні
Управління верховного комісара ООН з прав людини підтвердило 6 884 випадки загибелі та 10 947 випадків поранення цивільних в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє Новое время.
Про це свідчать дані організації з 24 лютого до 26 грудня.
З 1 до 26 грудня було зафіксовано 681 постраждалу людину через російську агресію, зокрема 165 загиблих.
Більшість втрат серед цивільного населення було спричинено використанням вибухової зброї з широкою зоною дії, включаючи обстріли з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.
В організації зазначають, що реальна кількість загиблих значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де продовжуються інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.