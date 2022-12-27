ОП: Окупанти обстріляли пологове відділення у Херсоні, ніхто не постраждав

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Російські окупанти обстріляли 27 грудня пологове відділення лікарні у Херсоні, ніхто не постраждав, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

"Херсон. Росіяни обстріляли пологове відділення лікарні. Обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини.

До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває 5 жінок після пологів".

За словами Тимошенка, в результаті нападу ніхто не постраждав.

Глава ОП Андрій Єрмак також відреагував на ворожий обстріл. За його словами, він не заздрить тим, хто віддавав накази і виконував їх:

"Ми по кожному болотяному нікчемі доведемо справу до логічного завершення".