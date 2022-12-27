Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!
Детальніше

ОП: Окупанти обстріляли пологове відділення у Херсоні, ніхто не постраждав

ОП: Окупанти обстріляли пологове відділення у Херсоні, ніхто не постраждав
Фото: Telegram

Російські окупанти обстріляли 27 грудня пологове відділення лікарні у Херсоні, ніхто не постраждав, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

"Херсон. Росіяни обстріляли пологове відділення лікарні. Обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини.
До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває 5 жінок після пологів".

За словами Тимошенка, в результаті нападу ніхто не постраждав.

Глава ОП Андрій Єрмак також відреагував на ворожий обстріл. За його словами, він не заздрить тим, хто віддавав накази і виконував їх:

"Ми по кожному болотяному нікчемі доведемо справу до логічного завершення".
pxulxsr73k_big.jpg

472ovjrgu__big.jpg

Новини

Популярні теми форуму

analytics