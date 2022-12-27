ОП: Окупанти обстріляли пологове відділення у Херсоні, ніхто не постраждав
Російські окупанти обстріляли 27 грудня пологове відділення лікарні у Херсоні, ніхто не постраждав, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
"Херсон. Росіяни обстріляли пологове відділення лікарні. Обстріляли місце, де сьогодні народилося 2 дитини.
До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває 5 жінок після пологів".
За словами Тимошенка, в результаті нападу ніхто не постраждав.
Глава ОП Андрій Єрмак також відреагував на ворожий обстріл. За його словами, він не заздрить тим, хто віддавав накази і виконував їх:
"Ми по кожному болотяному нікчемі доведемо справу до логічного завершення".