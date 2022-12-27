Голова Одеської ОВА закликав городян зустрічати Новий рік у себе вдома
Голова Одеської ОВА Максим Марченко закликав одеситів та мешканців області зустрічати Новий рік цьогоріч вдома в сімейному колі. Крім того, комендантська година 31 грудня розпочнеться як зазвичай о 23:00, повідомляє Новое время.
Про це він повідомив у своєму Telegram.
"Хочу зауважити щодо комендантської години в Новий Рік. Думаю усі згодні, що в такий важкий для країни час ми не маємо морального права організовувати масштабні святкування, доки наші воїни в окопах, у надважких умовах б’ються за Україну і доречніше буде відкласти масові святкування до нашої перемоги", — написав він.
Крім того, комендантська година у цей день залишається без змін і триватиме як завжди, з 23:00 до 5:00 ранку.
Раніше в поліції повідомляли, що комендантська година в Україні продовжить діяти в новорічну ніч, а порушників будуть затримувати.