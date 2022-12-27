Голова Одеської ОВА закликав городян зустрічати Новий рік у себе вдома

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Голова Одеської ОВА Максим Марченко закликав одеситів та мешканців області зустрічати Новий рік цьогоріч вдома в сімейному колі. Крім того, комендантська година 31 грудня розпочнеться як зазвичай о 23:00, повідомляє Новое время.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Хочу зауважити щодо комендантської години в Новий Рік. Думаю усі згодні, що в такий важкий для країни час ми не маємо морального права організовувати масштабні святкування, доки наші воїни в окопах, у надважких умовах б’ються за Україну і доречніше буде відкласти масові святкування до нашої перемоги" , — написав він.

Крім того, комендантська година у цей день залишається без змін і триватиме як завжди, з 23:00 до 5:00 ранку.

Раніше в поліції повідомляли, що комендантська година в Україні продовжить діяти в новорічну ніч, а порушників будуть затримувати.