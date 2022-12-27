ЗМІ: Ціни на газ у Європі впали нижче 850 доларів за тисячу кубометрів

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Ціни на газ в Європі на біржових торгах 27 грудня ввечері впали нижче за 850 доларів за 1 тисячу кубометрів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє UrduPoint.

За даними Лондонської біржі ICE, таке зниження фіксується вперше з 21 лютого цього року.

"Ф’ючерси на газ у Європі у вівторок знижуються майже на 6,6%, впавши нижче 850 доларів за тисячу кубометрів вперше з 21 лютого" , - йдеться у повідомленні.

Найближчі ф'ючерси на січневі поставки в хаб TTF впали на 7% - до 849,68 доларів станом на 16:52 GMT.

Нещодавно повідомлялось, що Рада ЄС офіційно ухвалила постанову, яка встановлює механізм корекції ринку для захисту громадян та економіки від надмірно високих цін на газ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що країни ЄС домовились про встановлення граничної ціни на російський газ на рівні 180 євро/МВт-год. Також є умови призупинення верхньої межі у випадку непередбачуваних наслідків. Крім того, у період з серпня по листопад в Європейському союзі почали споживати на 20% менше природного газу, ніж в аналогічний період за попередні п'ять років.