Майже 90% українців проти повернення в Радянський Союз – опитування

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87% опитаних українців відповіли, що не хочуть відновлення Радянського Союзу, повідомляє Українська правда.

Про це говорить соціологічне дослідження Центру Разумкова.

Під час опитування громадян України запитували, як вони ставляться до СРСР. Ці результати порівнювалися з тими, що були отримані у попередні роки.

Якщо у 2000 році лише трохи більше половини (53%) респондентів однозначно відповідали, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу, то у 2021 році частка таких становила вже 69%, за даними останнього опитування (2022 року) — 87%.

Однозначно хочуть відновлення СРСР лише 3% опитаних (у 2000 р. таких було 19%, у 2021р. — 10%), ще 11% відповіли "так, але я розумію, що за сучасних умов це нереально" (у 2000 р. — 28,5%, у 2021р. — 21%).

Частка тих, хто не хотів би відновлення СРСР, становить переважну більшість у всіх регіонах Україні, включно зі сходом і півднем.

Навіть серед представників найстаршої вікової групи, ті, хто не хотів би відновлення Радянського Союзу, становлять переважну більшість (74,5%), а серед тих, кому менше 30 років, ця частка зростає до 95%.

Серед тих, хто в родині розмовляє російською мовою, ця частка становить 79%, серед тих, хто розмовляє українською — 90%.

Останнє опитування проводилося у вересні-жовтні 2022 року лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не велися бойові дії.

Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.