WP: Частина захопленої техніки окупантів простоює через брак запчастин

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Захисники України захопили сотні російських танків, бронетранспортерів та бойових машин піхоти, але багато з них простоює через відсутність запчастин, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The Washington Post у вівторок, 27 грудня.

Військовослужбовці з ремонтного батальйону 14-ї окремої механізованої бригади розповіли журналістам, що не змогли знайти запчастини для рідкісної трофейної БМП-3 після того, як її двигун і паливна система почали виходити з ладу. Як пише WP, для ремонту батальйону потрібні запчастини ідентичної машини, яку може мати інша бригада, проте системи пошуку сумісних запчастин наразі не існує.

Член танкового підрозділу 25-ї повітряно-десантної бригади Вадим Устименко сказав WP, що хоча захоплених захисниками України танків дуже багато, серед них мало справних. Велику кількість танків захопили в районі Куп'янська під час контрнаступу Сил оборони у Харківській області.﻿

"Ті, що можна запустити легко або після кількох хвилин роботи, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Ті, що потребували ремонту, але зрештою працювали, становили, напевно, ще відсотків 30. А решта 50 відсотків — мотлох, який вимагає великої роботи" , — розповів він.

Деякі танки в поганому стані можуть розбирати на запчастини, пише WP. Танк, якому більше 30 років, можна відремонтувати за допомогою запчастини від російської моделі, якій лише п'ять років.

У матеріалі WP також сказано, що перебої з електрикою створюють додаткові труднощі та вповільнюють роботу ремонтної бригади — генератора недостатньо для живлення всіх необхідних інструментів.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення країна-агресор РФ втратила 3016 танків, 6024 ББМ, 1998 артсистем, 418 РСЗВ, 4652 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн тощо.