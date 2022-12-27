Центробанк РФ визнав, що не зможе повернути заблоковані за кордоном активи

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У Центробанку Росії визнали, що ймовірно, не зможуть повернути свої заблоковані активи за кордоном, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Центрального банку РФ.

"У результаті санкцій частина активів російських банків виявилася повністю заблокованою...

Перспективи повернення цих активів видаються вкрай низькими, незважаючи на те, щоз юридичної точки зору їх поки що не конфісковано... Не можна ігнорувати факт їх знецінення."

В Росії заявили, що потребують "збалансованого рішення" у зв'язку із блокуванням коштів.

"Поки що в регулюванні не передбачено особливих підходів щодо заблокованих активів, оскільки ця проблема в подібних масштабах є новою для банків".

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