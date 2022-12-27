Центробанк РФ визнав, що не зможе повернути заблоковані за кордоном активи
У Центробанку Росії визнали, що ймовірно, не зможуть повернути свої заблоковані активи за кордоном, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба Центрального банку РФ.
"У результаті санкцій частина активів російських банків виявилася повністю заблокованою...
Перспективи повернення цих активів видаються вкрай низькими, незважаючи на те, щоз юридичної точки зору їх поки що не конфісковано... Не можна ігнорувати факт їх знецінення."
В Росії заявили, що потребують "збалансованого рішення" у зв'язку із блокуванням коштів.
"Поки що в регулюванні не передбачено особливих підходів щодо заблокованих активів, оскільки ця проблема в подібних масштабах є новою для банків".
Нагадаємо:
- Канада ухвалила механізм конфіскації активів РФ на користь України. У червні там було ухвалено зміни до Закону "Про спеціальні економічні заходи" (Special Economic Measures Act), якими була створена можливість конфіскації та використання російських активів для допомоги Україні.
- У грудні сенат США затвердив поправку про конфіскацію активів російських олігархів та їхнє передання на користь України.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у кінці листопада розповіла, що у світі заблокували 300 млрд євро резервів Центробанку Росії і заморозили 19 млрд євро у російських олігархів.