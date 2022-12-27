Зеленський: Наступний рік має стати вирішальним для України

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок, 27 грудня, заявив, що 2023 рік має стати вирішальним для України, повідомляє Новое время.

Глава держави підбив підсумки чергового засідання Ставки та розповів, що Україна продовжує готувати Сили оборони і безпеки до наступного року.

"Це має бути вирішальний рік. Розуміємо, які ризики існують узимку, розуміємо, що робити навесні, а отже, розуміємо, які результати має продемонструвати весь сектор оборони та безпеки" , - сказав він.

За словами Зеленського, учасники засідання визначили кроки на найближчий час, обговорили постачання боєприпасів і ремонт бойової техніки, зокрема трофейної.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше казав, що країна-агресор РФ може піти в новий наступ у лютому. За його словами, наступ може статися не на Донбасі, а в напрямку Києва з боку Білорусі. Також він не відкидає атаки на південному напрямку.

Володимир Зеленський також підтвердив, що в 2023 році окупанти готують другу хвилю наступу.