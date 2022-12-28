Синоптики розповіли, де чекати на погіршення погоди в Україні сьогодні

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Сьогодні, 28 грудня, в Україні очікуються сніг, дощ та сильний поривчастий вітер. Синоптики розповіли, де чекатиме на погіршення погоди, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише на Лівобережжі вночі невеликий мокрий сніг та дощ" , - йдеться у повідомленні.

Вітер північно-західний, 7-12 м/сек, температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на заході та півдні країни вдень 1-6° тепла; на високогір'ї Карпат вночі 5-10°, вдень 0-5° морозу.

Як повідомлялося, протягом 27-28 грудня на Івано-Франківській високогір'ї прогнозується лавинна небезпека, тож українцям варто утриматися від походів у гори.