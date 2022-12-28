Ситуація на фронті на ранок 28 грудня: інформація Генштабу

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Російські війська завдали ракетного удару і здійснили 33 обстріли з РСЗВ. Українські воїни відбили атаки окупантів у районах 15-ти населених пунктів Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"Наші воїни відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Майданчик та Краснопопівка Луганської області та Спірне, Яківлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар'їнка, Перемога та Золота Нива на Дону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

В інших напрямках противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.

На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляли райони населених пунктів Мефедівка, Товстодубово та Волківка Сумської області, а також Глибоке, Стариця, Огірцово та Вовчанськ Харківської області.

На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічне, Куп'янськ, Табаївка, Крохмальне, Берестове та Первомайське Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка та Коломийчиха – Луганської.

На Лиманському напрямку обстрілу зазнали Майданчик і Діброва Луганської області, а також Ямполівка, Торське та Григорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстріляно райони населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультино, Курдюмівка, Озаранівка, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку ворог стріляв районами Водяного, Первомайського, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстрілу зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Времівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстріли з танків та реактивної артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Темування, Ольговське, Полтавка, Малинівка, Дорожнянка, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Кам'янське та Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів уздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, постраждали Червоногригорівка Дніпропетровської області; Антонівка – Херсонський та місто Херсон. Є постраждалі серед цивільного населення.

"26 грудня, внаслідок нашої вогневої поразки позицій противника в районі Чаплінки Херсонської області, втрати окупантів склали близько 50 військовослужбовців загиблими" , - пише Генштаб.

У тимчасово окупованому Севастополі загарбники активізували агітацію щодо вступу на військову службу за контрактом із збройними силами РФ, додали у відомстві.

Крім того, українські ракетники та артилеристи за минулу добу вразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки, 2 склади боєприпасів, а також важливий військовий об'єкт окупантів.