ISW: Кремль хоче примусити Київ до переговорів через тиск Заходу

Російська влада формулює причини та вимоги для нібито завершення війни з ігноруванням України як суверенної держави. Так країна-окупант хоче змусити "колективний захід" піти на поступки та чинити тиск на Київ для переговорів﻿. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Ділова столиця.

Аналітики зазначають, що Кремль зазвичай зображує Україну пішки Заходу, позбавленої будь-якого фактичного суверенітету, щоб позбавити українських чиновників права брати участь у майбутніх прямих переговорах і натомість подати переговори з Росією як обов'язок західних офіційних осіб

Кремль зазвичай наголошує на своєму невдоволенні Заходом з приводу війни в Україні, а не самою Україною, щоб отримати вигоду і створити динаміку, в якій західні офіційні особи почуваються вимушеними йти на попереджувальні поступки, щоб заманити Росію за стіл переговорів, зазначають експерти.

На їхню думку, Кремль постійно зображатиме українських чиновників як тих, хто "затягує війну без необхідності", водночас повторюючи свої військові цілі, намагаючись вплинути на західних чиновників, щоб вони змусили Україну вести переговори на більш вигідних для Росії умовах.

Ключові висновки аналітиків ISW: