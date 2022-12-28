Volkswagen має намір зупинити виробництво на головному заводі

Проблеми з поставками, що виникли на тлі пандемії Covid-19 та війни в Україні, спричинили скорочення виробництва на головному підприємстві концерну Volkswagen. Новий 2023 розпочнеться зі скорочення кількості робочих змін на заводі у Вольсбурзі з 9 по 27 січня, повідомляє Автоцентр.

За словами представника концерну, зупинка робіт вплине на перенесення виробництва Volkswagen Golf на складальну лінію №3 та інші ділянки. Зокрема, пропорційно скоротять кількість змін у кузовному та фарбувальному цехах. При цьому складські та технічні служби, які забезпечують життєдіяльність заводу, продовжать працювати у своєму звичайному режимі.

На майданчику у Вольфсбурзі, де виробляють «паливні» Golf, Tiguan та Touran, працює близько 60 тисяч людей. Як заявив раніше цього місяця операційний директор Volkswagen Томас Шефер, через «повний хаос» у ланцюжку поставок завод виробляє менше 400 тисяч автомобілів на рік. Це менше половини його потужності.

Також на початку грудня в концерні заявили, що завод у Вольфсбурзі вироблятиме компактний електричний хетчбек iD3 і новий електричний позашляховик розміром з Tiguan. На підготовку майданчика до їхнього запуску виділено 460 мільйонів євро.