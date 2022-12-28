У Фінляндії знову відклали запуск нового реактора на АЕС

Запуск третього реактора фінської атомної електростанції "Олкілуото", який мав запрацювати протягом грудня, відклали до весни, повідомляє Європейська правда.

Згідно з повідомленням, 27 грудня третій реактор АЕС "Олкілуото" було запущено у тестовому режимі.

Реактор, введення якого в експлуатацію відстав від графіка вже на 13 років, було запущено у вересні, після чого в турбінах насосів, що охолоджують, виникли тріщини. Реактор обслуговують чотири турбіни, дві з яких на даний момент замінили, а в інших двох, як і раніше, є тріщини. Вони, ймовірно, виникли під час швидкого перемикання навантаження під час тестового запуску.

Наразі реактор запустили на 11 днів, після чого його зупинять на місяць для додаткової перевірки турбін, а потім відбудеться черговий тестовий запуск на початку лютого.

Оператор станції Teollisuuden Voima розраховує, що реактор почне працювати в комерційному режимі 8 березня.

У Eesti Energia зазначили, що це означає, що цієї зими енергія з "Олкілуото-3" не надходитиме до мережі, що викликає певну занепокоєність, оскільки січень і лютий традиційно є найхолоднішими місяцями в регіоні Балтійського моря.