Apple планує випустити новий iPad mini

Компанія Apple працює над новою версією планшетного комп'ютера iPad mini – про це заявив відомий аналітик TF International Securities Мін-Чі Куо (Ming-Chi Kuo). Початок масових поставок намічається на кінець 2023 року або навіть першу половину 2024 року, повідомляє 3Dnews.

У недавній серії твітів експерт заявив, що основною зміною, що «продає», в новому iPad mini стане застосування нового чіпсету. Ймовірно, про серйозний перегляд дизайну мови поки не йдеться.

Відомо, що iPad mini поточного покоління вийшов у вересні 2021 з 8,3-дюймовим дисплеєм, чіпсетом A15 Bionic, портом USB Type-C, кнопкою живлення з інтегрованим датчиком Touch ID і, опціонально, підтримкою 5G. У США модель із 64 Гбайт постійної пам'яті коштує від $499.

Додаткових подробиць про новий iPad mini Куо не розповів, але заявив, що малоймовірно, щоб Apple замінила цю лінійку планшетів на гнучкі iPad як мінімум до 2025 року. На його думку, у такого варіанту iPad ціна була б набагато вищою, тому така заміна була б невиправданою.