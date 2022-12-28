Чи індексуватимуть пенсії в Україні

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Уряд та Мінфін можуть і планують індексувати пенсії у березні наступного року, пише Ростислав Шаправський, РБК-Україна.

"Найменш захищені категорії на сьогоднішній день - це пенсіонери. І держава шукатиме способи підтримки пенсіонерів" , - сказав він.

При цьому, за словами міністра, питання щодо справедливості та відновлення здатності бюджетників отримувати гідні заробітні плати слід обговорювати вже після перемоги у війні.