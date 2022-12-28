Чи індексуватимуть пенсії в Україні
Уряд та Мінфін можуть і планують індексувати пенсії у березні наступного року, пише Ростислав Шаправський, РБК-Україна.
"Найменш захищені категорії на сьогоднішній день - це пенсіонери. І держава шукатиме способи підтримки пенсіонерів" , - сказав він.
При цьому, за словами міністра, питання щодо справедливості та відновлення здатності бюджетників отримувати гідні заробітні плати слід обговорювати вже після перемоги у війні.
"Наслідки будь-яких рішень щодо підвищення заробітних плат на даному етапі без наявних ресурсів для їх забезпечення можуть призвести лише до знецінення гривні, девальвації, інфляції та, відповідно, зменшення купівельної спроможності цієї ж гривні" , - сказав Марченко.