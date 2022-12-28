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Чи індексуватимуть пенсії в Україні

Чи індексуватимуть пенсії в Україні
Фото: Курс України

Уряд та Мінфін можуть і планують індексувати пенсії у березні наступного року, пише Ростислав Шаправський, РБК-Україна.

"Найменш захищені категорії на сьогоднішній день - це пенсіонери. І держава шукатиме способи підтримки пенсіонерів" , - сказав він.

При цьому, за словами міністра, питання щодо справедливості та відновлення здатності бюджетників отримувати гідні заробітні плати слід обговорювати вже після перемоги у війні.

"Наслідки будь-яких рішень щодо підвищення заробітних плат на даному етапі без наявних ресурсів для їх забезпечення можуть призвести лише до знецінення гривні, девальвації, інфляції та, відповідно, зменшення купівельної спроможності цієї ж гривні" , - сказав Марченко.

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