Гривня буде стабільною. Марченко сказав, чого чекати від валютного курсу
Обмінний курс гривні до долара та інших валют у 2023 році буде стабільним, якщо уряд вдасться залучити до держбюджету 38 млрд доларів для покриття дефіциту, пише Ростислав Шаправський, РБК-Україна.
"У такому разі (залучення 38 млрд доларів, - ред.) я не бачу проблем із курсом гривні" , - сказав Марченко.
Міністр погодився, що імпортні закупівлі енергоресурсів можуть вплинути на торговельний баланс, але не суттєво. Йдеться про кілька мільярдів доларів.
"Звичайно, у нас негативний торговельний баланс, і треба ставити питання підтримки вітчизняного виробника, тому що зараз споживання імпортних товарів, незважаючи на війну, є досить високим" , - сказав міністр.