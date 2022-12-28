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Гривня буде стабільною. Марченко сказав, чого чекати від валютного курсу

Гривня буде стабільною. Марченко сказав, чого чекати від валютного курсу
Фото: Facebook

Обмінний курс гривні до долара та інших валют у 2023 році буде стабільним, якщо уряд вдасться залучити до держбюджету 38 млрд доларів для покриття дефіциту, пише Ростислав Шаправський, РБК-Україна.

"У такому разі (залучення 38 млрд доларів, - ред.) я не бачу проблем із курсом гривні" , - сказав Марченко.

Міністр погодився, що імпортні закупівлі енергоресурсів можуть вплинути на торговельний баланс, але не суттєво. Йдеться про кілька мільярдів доларів.

"Звичайно, у нас негативний торговельний баланс, і треба ставити питання підтримки вітчизняного виробника, тому що зараз споживання імпортних товарів, незважаючи на війну, є досить високим" , - сказав міністр.

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