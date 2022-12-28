На Донеччині відключили всі газові котельні

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Голова Донецької ОДА Павло Кириленко повідомив, що на території Донецької області відключили всі газові котельні через пошкодження магістрального газопроводу Харківщини, повідомляє Економічна правда.

"Ушкодження магістрального газопроводу в Харківській області стало причиною вимушеного аварійного відключення котелень на території Донецької області. Наразі всі котельні, які працюють на газу, призупинили свою роботу. Наразі сформовано ремонтні бригади для термінового виявлення та обстеження аварійної ділянки та проведення відновлювальних робіт", - повідомив Кириленка.

За словами Кириленка, швидкість відновлення роботи газопроводу залежатиме від характеру пошкодження та його масштабу.

Глава ОВА обіцяв додатково повідомляти про хід робіт, запуск котелень та відновлення газо- та теплопостачання на території області.