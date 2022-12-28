NYT: ЗСУ наближаються до звільнення Кремінної

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Українські сили наближаються до повернення Кремінної. Місто є стратегічно важливим, оскільки дозволить взяти під контроль основні дороги на Сєвєродонецьк та Лисичанськ, котрі є важливими промисловими центрами на Донбасі.﻿ Про це, з посиланням на The New York Times, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Повернення Кремінної на сході стало б кроком вперед у кампанії України з повернення великих міст, які Росія захопила після вторгнення" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, бої продовжують точитися навколо Кремінної, а "українські сили наближаються до повернення цього невеликого, але стратегічно важливого міста, тоді як росіяни борються за захист деяких зі своїх найважчих досягнень війни".

"Кремінна є воротами до двох набагато більших міст поблизу, Сєвєродонецька та Лисичанська, важливих промислових центрів на Донбасі, які перебувають під контролем Росії після виснажливої літньої кампанії" , - пише NYT.

Вказано, що після серії принизливих відступів російська армія зміцнила свої лінії поблизу Кремінної серією оборонних бар’єрів, що є частиною її зусиль, щоб зміцнити свої позиції на фронті.

"Повернення міста та інших міст поблизу розширило б позицію українців у регіоні та дало б їм контроль над головними дорогами, що ведуть до Сєвєродонецька та Лисичанська" , - йдеться в матеріалі.

Загалом, українська кампанія з повернення Кремінної почалася восени, коли ЗСУ завершили проходження північно-східною частиною Харківської області країни та повернули на південь, щоб зосередитися на Луганській області, яка майже повністю перебувала під контролем Росії.

Відтоді сторони провели низку боїв і артилерійських дуелей за дороги та села навколо Кремінної та Сватового. Російські війська захопили обидва міста незабаром після початку повномасштабного вторгнення, підірвали понтонні мости через річку та побудували ряди оборонних рубежів, щоб укріпити фронт.

Однак, втративши місто Херсон і зазнавши інших невдач, Росія перегруповує та посилює свої війська на півночі Луганської області для наступу, метою якого є розширення контролю над регіоном.

З цією метою, як наводить видання думку експертів, РФ проводить мобілізацію для посилення окупації Кремінної та Сватового перед операціями в інших частинах східної України.

Втім, фахівці стверджують, успіх росіян в короткостроковій перспективі виглядає малоймовірним, враховуючи складний рельєф і дуже обмежені наступальні можливості російських сил після місяців важких втрат.

"Хоча осінній призов забезпечив Росію сотнями тисяч конче необхідних військових, важка артилерійська війна виснажила її найкраще підготовлені підрозділи та напружила постачання" , - підсумували в NYT.

Нагадаємо, за даними карт Інститут вивчення війни (ISW), українські сили досягли великих успіхів у напрямку Сватове-Кремінна.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявляв, що ділянка фронту біля Кремінної є однією з тих, яка потребує максимуму концентрації та зусиль.

Додамо, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, росіяни вже розуміють, що настане час і Кремінна буде деокупована, і ворог втратить стратегічний населений пункт, бо далі вже йде Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ.