ISW: Спроби росіян захопити Бахмут наближаються до кульмінації

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Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що спроби росіян захопити Бахмут близькі до кульмінації, як це було на Херсонщині в серпні, – війська окупантів помітно деградували, їм бракує особового складу та боєприпасів, повідомляє Українська правда.

"Російські бойові втрати, найімовірніше, змушують російських військових у районі Бахмута використовувати штурмові групи чисельністю у загін.

Прессекретар Східного угрупування збройних сил України полковник Сергій Череватий повідомив 27 грудня, що російські сили в районі Бахмута більше не діють ротами і батальйонними тактичними групами, а натомість використовують невеликі групи від 10 до 15 осіб (загінні організації)" , - йдеться у звіті Інституту.

ISW зазначає, що подібне вже спостерігали в серпні на Херсонщині – тоді російські сили також "помітно деградували" від ротних і батальйонних тактичних груп до окремих загінних груп.

Використання росіянами малих груп у Херсонській області вказувало на те, що російський наступ завершився – тоді російські сухопутні війська були деградовані настільки, що більше не могли керувати більш великими підрозділами, щоб домогтися значних успіхів.

За даними ISW, темпи просування російських військ у районі Бахмута останнім часом сповільнилися на тлі зростаючого дефіциту особового складу і боєприпасів.

Це зі свого боку не дасть їм змоги підтримувати високі темпи наступальних операцій у цьому районі в найближчій перспективі.

Аналітики припускають, що російське просування в районі Бахмута буде і далі сповільнюватися, а можливо, і взагалі зупиниться, якщо війська, які там перебувають, не отримають найближчим часом істотного підкріплення в живій силі та боєприпасах.