Міноборони Італії: РФ може застосувати тактичну ядерну зброю

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Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто вважає, що у разі якщо Росії загрожуватиме поразка у війні вона може піти на застосування тактичної ядерної зброї.﻿ Про це пише видання Il Fatto Quotidiano, повідомляє Європейська правда.

"Застосування тактичної ядерної енергетики планується Росією. Для нас це немислимо, а для Москви - так, якщо буде пройдена точка неповернення, якщо вони ризикують зазнати поразки. Коротше кажучи, небезпека потенційно існує, хоча і дуже малоймовірна" , - сказав Крозетто.

Водночас він запевнив, що Італія продовжить підтримувати Україну в тому числі наданням військової допомоги.

Міністр уточнив, що компонування шостого пакета допомоги Україні ще не розпочато, але підтвердив, що "Україна місяцями просить про підтримку проти повітряних атак на цивільні об'єкти: лікарні, школи, електростанції".

"Якщо це можливо, ми, безумовно, допоможемо їм захистити себе: Росія перетнула кордон, який вона не повинна була перетинати" , – зазначив Крозетто.

На думку міністра оборони, "поставки повинні бути сумісні з наявністю можливості поповнити запаси цієї зброї і передати її Києву в хорошому робочому стані.