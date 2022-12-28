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РФ навіть у разі "миру" з Україною не піде з окупованих земель - Кремль

РФ навіть у разі "миру" з Україною не піде з окупованих земель - Кремль
Фото: kremlin.ru

У Кремлі дали зрозуміти, що будь-який "мир" з Україною повинен виходити з того, що російська армія не йтиме із захоплених територій і не повертатиме контроль над ними Києву.

"Поки що немає жодного "мирного плану" України, давайте почнемо з цього.
Знову ж таки не може існувати жодний "мирний план" України, який не враховує сьогоднішніх реалій з російською територією, з входженням до складу Росії нових регіонів – чотирьох (Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей на додачу до анексованого Криму – ред.)", - заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

За словами речника Путіна, жоден план, який не враховує ці "реалії", створені Росією, не може претендувати на те, щоб бути прийнятим.

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