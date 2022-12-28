Олігарха Костянтина Жеваго затримали у Куршевелі – ДБР

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Українського бізнесмена і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у Франції за запитом Державного бюро розслідувань. Про це повідомила﻿ радник з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

"На сьогоднішій день за запитом слідчих ДБР вдалося у Куршевелі затримати Костянтина Жеваго. Ви знаєте, що він є фігурантом кількох кримінальних проваджень ДБР. І зараз готуються документи до екстрадиції" , - підкреслила Сап’ян.

Жеваго затримали представники кримінальної поліції Франції 27 грудня в одному з готелів Куршевелю. У бюро зазначили, що екснардеп намагався оскаржити правомірність затримання, але врешті погодився піти разом з представниками компетентних органів Франції.

28 грудня заплановане обрання екстрадиційного арешту Жеваго у суді міста Шамбері.

ДБР уже готує необхідний пакет документів для його екстрадиції в Україну.

Повідомляється, що на виконання ухвали суду про тримання Жеваго під вартою слідчі ДБР підготували клопотання про взяття під варту до одержання вимоги про екстрадицію екснардепа до 38 країн.

Робота з правоохоронцями різних країн тривала кілька місяців.

27 вересня 2019 року Жеваго повідомили про підозру у рамках розслідування кримінального провадження про розтрату $113 млн коштів банку "Фінанси та кредит". Також підозри оголосили низці топменеджерів банку.

Керівництво банку підозрюють в організації механізму розтрати 113 млн доларів, який завдав шкоди інтересам держави та вкладників банку.