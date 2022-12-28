Гайдай: Після Кремінної є два варіанти розвитку подій
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в українських військових буде мінімум два варіанти розвитку бойових дій після звільнення Кремінної в Луганській області.
"Після звільнення Кремінної є два варіанти розвитку подій: крокувати на Старобільськ - головний логістичний центр області, або допомогти Бахмуту, і йти на Рубіжне та Сєвєродонецьк, щоб "розколоти" рашистське угруповання на цьому напрямі", - заявив Гайдай.
Глава ОВА наголосив, що командування РФ та цивільні росіяни залишили місто.
"Військове командування дійсно перемістилося в інші населені пункти. Всі росіяни, які приїжджали працювати - цивільні, медики або якісь ремонтні бригади вже згорнули свої роботи і виїхали у бік Російської Федерації. Роботи, які навіть були розпочаті, були заморожені", - додав Гайдай.