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Гайдай: Після Кремінної є два варіанти розвитку подій

Гайдай: Після Кремінної є два варіанти розвитку подій
Фото: wikimedia.org

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в українських військових буде мінімум два варіанти розвитку бойових дій після звільнення Кремінної в Луганській області.

"Після звільнення Кремінної є два варіанти розвитку подій: крокувати на Старобільськ - головний логістичний центр області, або допомогти Бахмуту, і йти на Рубіжне та Сєвєродонецьк, щоб "розколоти" рашистське угруповання на цьому напрямі", - заявив Гайдай.

Глава ОВА наголосив, що командування РФ та цивільні росіяни залишили місто.

"Військове командування дійсно перемістилося в інші населені пункти. Всі росіяни, які приїжджали працювати - цивільні, медики або якісь ремонтні бригади вже згорнули свої роботи і виїхали у бік Російської Федерації. Роботи, які навіть були розпочаті, були заморожені", - додав Гайдай.

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