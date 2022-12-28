Гайдай: Після Кремінної є два варіанти розвитку подій

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в українських військових буде мінімум два варіанти розвитку бойових дій після звільнення Кремінної в Луганській області.

"Після звільнення Кремінної є два варіанти розвитку подій: крокувати на Старобільськ - головний логістичний центр області, або допомогти Бахмуту, і йти на Рубіжне та Сєвєродонецьк, щоб "розколоти" рашистське угруповання на цьому напрямі" , - заявив Гайдай.

Глава ОВА наголосив, що командування РФ та цивільні росіяни залишили місто.