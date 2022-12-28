NYT: США намагаються задушити поставки іранських БПЛА Росії

Адміністрація Джо Байдена розгорнула широкі зусилля, націлені стримати можливості Ірану виробляти і постачати безпілотники Росії, які вона потім використовує у війні проти України. Ця кампанія нагадує багаторічну американську програму, метою якої було відрізати Тегеран від доступу до ядерних технологій. Про це пише New York Times, журналісти якого провели інтерв’ю з розвідниками, військовими і чиновниками у сфері національної безпеки в США, Європі і на Близькому Сході, повідомляє Дзеркало тижня.

Співрозмовники видання описали розширену американську програму, покликану задушити іранські можливості виготовляти безпілотники, ускладнити для російської сторони завдання з проведення запусків «дронів-камікадзе» і забезпечити Київ необхідними засобами оборони для знищення таких апаратів.

Розмах зусиль став більш очевидним впродовж останніх тижнів. Вашингтон пришвидшив свої дії, націлені позбавити Іран доступу до західних компонентів, необхідних для виробництва безпілотників, які Тегеран продає Росії. Адже вивчення уламків збитих в Україні апаратів показало, що в них дуже багато технологічних розробок з Америки.

«Американські сили допомагають армії України завдавати удари по місцях, з яких запускають безпілотники. І це важке завдання, тому що росіяни постійно змінюють місця запуску: від футбольних полів до парковок. Американці поспішають з новими технологіями, які повинні попереджати завчасно про наближення роїв безпілотників, щоб підвищити шанси України їх збити за допомогою всього, що тільки є: від кулеметів до ракет» , - пише видання.

Але всі ці зусилля зіштовхнулися з серйозними викликами. Позбавити Іран доступу до важливих запчастин для безпілотників виявилося так само важко, як і випадку компонентів для центрифуг впродовж останніх десятиліть, щоб не дозволити Тегерану збагачувати уран для ядерної бомби. Американські розвідники сказали New York Times, що іранці використовують в програмі з виробництва безпілотників свій досвід, який вони здобули в будівництві центрифуг. Вони шукають технології «подвійного призначення» на чорному ринку, щоб обійти експортний контроль.

«Насправді одну з іранських компаній, яку Британія, Франція і Німеччина вважають ключовим виробником одного з двох видів безпілотників, купили росіяни. Qods Aviation багато років тому була внесена в список ООН, який перелічує всіх постачальників іранської ядерної і ракетної програм. Компанія, яка належить іранським військовим, змогла розширити свої лінії виробництва безпілотників, попри санкції» , - пише New York Times.

Спроби Вашингтона розібратися з іранськими дронами почалися в критично важливий момент у війні. Україна намагається використати власні безпілотники для ударів по цілях в Росії. Цього тижня вона атакувала авіабазу, на якій базувалися російські стратегічні бомбардувальники. Також Вашингтон і Лондон попереджають, що Іран збирається передати Росії ракети якраз тоді, коли Москва переживає гострий дефіцит.

«В західній розвідці переконані, що Іран і Росія, які однаково ізольовані американськими санкціями, будують новий корисливий союз. Один високопоставлений військовий чиновник, сказав, що це партнерство швидко поглиблюється після того, як іранська згода постачати безпілотники «врятувала Путіна» минулого літа» , - йдеться в статті.

Адміністрація Байдена втратила надію на те, що вдасться відродити ядерну угоду з Тегераном за 2015 рік. Тож вона додає нові санкції кожні кілька тижнів. Також, щоб зупинити атаки безпілотників по Україні, помічники Байдена співпрацюють з союзником, у якого є великий досвід боротьби з іранською ядерною програмою - з Ізраїлем.

Під час відео-переговорів минулого четверга з ізраїльськими військовими, розвідниками і чиновниками у сфері національної безпеки радник президента США Джейк Салліван «обговорив іранські військові відносини з Росією включно з передачею зброї Кремлю для використання проти України, знищення її цивільної інфраструктури і постачання російських військових технологій Ірану за це».

Так було сказано в підсумковій заяві Білого дому після зустрічі. Вона не розкриває деталей про те, як США і Ізраїль збираються розібратися з проблемою. Але сам факт, що адміністрація вирішила підняти це питання під час щоквартальної зустрічі, яка зазвичай зосереджує свою увагу на іранських ядерних можливостях, - це дуже важливо.