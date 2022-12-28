Defense Express: РФ може вистачити ресурсів ще на 2-3 роки війни

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Директор Defense Express Сергій Згурець не виключає того, що війна може затягтися на 2 або 3 роки, адже РФ вистачить ресурсів на такі тривалі бойові дії. Він зазначив, що саме для цього РФ хоче заморозити конфлікт, повідомляє Дзеркало тижня.

При цьому Згурець вважає, що наступний рік стане вирішальним у війні.

"Потенціал України для продовження наступальних дій залежить від регулярності та надійності військової допомоги від наших партнерів. Оскільки ця допомога впливає на накопичення українських резервів. Зараз ми знаходимося в такому стані, коли Україна та противник накопичують сили для подальших бойових дій" , - сказав Згурець.

Він зазначив, що між успіхами України та військовою допомогою від НАТО є зв'язок.