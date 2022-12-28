Естонія дала невтішний прогноз щодо виключення Росії з Радбезу ООН

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У Міністерстві закордонних справ Естонії повідомили, що наразі Україна не має достатньої підтримки у питанні виключення Росії з Ради безпеки ООН, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ERR.EE.

Віце-канцлер Міністерства закордонних справ Естонії Мярт Вольмер сказав, що більшість держав не поділяють підхід України до питання членства Росії в Раді Безпеки ООН.

"Дуже великої міжнародної підтримки Україна з цього питання, на жаль, не має" , - сказав віце-канцлер.

Вольмер пояснив, що розгляд питання про виключення РФ з Ради Безпеки ООН був би можливим у разі, якби дуже велика кількість держава думала так, як Україна.

Наразі на думку Вольмера це питання є безперспективним, а зосередиться слід на тих аспектах міжнародного життя, в яких Росію справді можна потіснити та ізолювати.

"Росії швидше слід перешкоджати там, де це насправді можна здійснити, де цьому є певна підтримка, де ми зможемо відсунути її від процесів прийняття рішень у світі" , - додав він.

Нагадаємо, Україна офіційно ініціювала виключення Росії з Ради безпеки ООН. Як пояснили в українському МЗС, Москва отримала місце в Радбезі в результаті порушення статуту ООН.

Крім того, 23 грудня глава Євроради виступив за припинення членства Росії в Радбезі ООН.

Раніше ЗМІ повідомили, що Конгрес США розгляне резолюцію про виключення Росії з Радбезу ООН.