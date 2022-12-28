ЗСУ: Шойгу відправив на фронт свою ПВК, яка конкурує з "вагнерівцями"

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Під Вугледаром на Донеччині помітили ПВК "Патріот" міністра оборони РФ Сергія Шойгу, яка конкурує з "вагнерівцями" Євгена Пригожина, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону новин.

"Зокрема, в районі Степного на Вугледарському напрямку ми помітили, що вже крім ПВК "Вагнер" з’явилася ПВК "Патріот", афільована з чинним міністром оборони РФ Шойгу. Очевидно, вони підтягують все боєздатне, щоб домогтись хоч якогось результату".

Череватий, коментуючи чутки про конфлікт між ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та ПВК "Патріот" Сергія Шойгу, назвав їх конкурентними. Водночас вони перебувають на різних "театрах військових дій. На його думку, прямої взаємодії між ними немає.

Що цьому передувало: