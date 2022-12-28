Резніков: Окупанти депортували з України понад 13 тисяч дітей

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти депортували з України понад 13 тисяч дітей, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков.

"Росія депортувала понад 13 000 українських дітей. 4-та Женевська конвенція закликає сприяти відновленню контактів та зустрічам членів сім'ї. Але мета "руського міра" інша — убити мільйони українців і зробити їх дітей росіянами" , — написав він.

Як повідомлялось, з початку повномасштабної агресії Росії та станом на 7 грудня загинуло 443 дитини, 853 — отримали поранення. Ще 333 дитини зникли безвісти. Крім того, 8017 дітей було знайдено, а 119 – повернуто.

22 грудня мер окупованого зараз Мелітополя Запорізької області Іван Федоров розповів, що російські загарбники планують вивезти дітей із тимчасово захоплених територій до Москви — нібито на новорічну ялинку.