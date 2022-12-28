У ЗСУ закликали дочекатись офіційного повідомлення Генштабу про Кремінну

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Сили оборони закликали українців запастися терпінням щодо звільнення Кремінної на Луганщині та чекати офіційного повідомлення від Генштабу, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону новин.

Коментуючи нещодавню статтю The New York Times про успіхи ЗСУ поблизу Кремінної, Череватий підкреслив, що Генштаб повідомить офіційно, якщо на цьому напрямку будуть суттєві результати.

"Я можу сказати, що The New York Times – дуже авторитетне видання, і в них, ймовірно, хороші джерела. Проте на цьому напрямку триває вже певний час потужна робота наших підрозділів, в тому числі десантно-штурмових, я думаю, що коли там буде досягнуто суттєвого результату, я обов’язково повідомлю нашій громадськості. Поки треба запастися терпінням і чекати офіційних повідомлень".

Він додав що звільнення Кремінної дозволить "рухатися далі" по Луганщині, а також має морально-психологічне значення, бо росіяни сприйматимуть це як вторгнення на свою територію.

Відповідаючи на питання, чи дійсно російське військове керівництво перемістилося з Кремінної до Рубіжного, Череватий сказав:

"Це традиційна для них практика після серії поразок, яких вони зазнали в Україні, у них пропала вже бравада. Коли вони розуміють, що для них може бути несприятливий результат, вони переміщують свої командні, логістичні пункти".

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