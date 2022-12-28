The Guardian: У Китаї на мосту зіткнулися понад 200 автомобілів

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Сьогодні, 28 грудня, на мосту Чженсінь Хуанхе в китайському місті Чженчжоу під час сильного туману сталась маштабна ДТП, в результаті якої померла людина, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Guardian.

Рятувальники повідомили, що понад 200 автомобілів врізалися один в одного.

На фотографіях і відео, опублікованих у соціальних мережах, на мосту Чженсінь Хуанхе можна було побачити зім’яті та навалені одна на одну машини та вантажівки.

"Це надто страшно. Тут повно людей, я не думаю, що ми зможемо з’їхати з мосту" , - говориться на фоні одного з відеороликів.

Багато з постраждалих були заблоковані у своїх автомобілях. Пожежна служба направила на допомогу 11 пожежних машин і 66 пожежно-рятувальних служб, повідомляють державні ЗМІ. Поліція наразі закрила міст для транспорту.

За даними метеорологічної служби, у середу вранці видимість у багатьох районах становила менш як 500 метрів, а інколи - до 200 метрів.

Нагадаємо, 24 грудня, в іспанському місті Понтеведра автобус впав у річку.

Раніше ми писали, що у Вінницькій області автомобіль зіткнувся з автобусом.В результаті чого загинули жінка та дитина.