The Guardian: У Китаї на мосту зіткнулися понад 200 автомобілів
Сьогодні, 28 грудня, на мосту Чженсінь Хуанхе в китайському місті Чженчжоу під час сильного туману сталась маштабна ДТП, в результаті якої померла людина, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє The Guardian.
Рятувальники повідомили, що понад 200 автомобілів врізалися один в одного.
На фотографіях і відео, опублікованих у соціальних мережах, на мосту Чженсінь Хуанхе можна було побачити зім’яті та навалені одна на одну машини та вантажівки.
"Це надто страшно. Тут повно людей, я не думаю, що ми зможемо з’їхати з мосту", - говориться на фоні одного з відеороликів.
Багато з постраждалих були заблоковані у своїх автомобілях. Пожежна служба направила на допомогу 11 пожежних машин і 66 пожежно-рятувальних служб, повідомляють державні ЗМІ. Поліція наразі закрила міст для транспорту.
За даними метеорологічної служби, у середу вранці видимість у багатьох районах становила менш як 500 метрів, а інколи - до 200 метрів.
Нагадаємо, 24 грудня, в іспанському місті Понтеведра автобус впав у річку.
Раніше ми писали, що у Вінницькій області автомобіль зіткнувся з автобусом.В результаті чого загинули жінка та дитина.