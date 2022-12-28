МЗС Естонії підтримує виключення Росії з Ради безпеки ООН

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу підтримав виключення Росії з Ради безпеки ООН, повідомляє Новое время.

Про те, що Росія більше не має бути членом Ради безпеки, він написав у Twitter.

"Вважаю нелегітимним членство Росії як держави-агресора у Раді Безпеки ООН. Росія не повинна бути членом РБ ООН" , - наголосив Рейнсалу.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна офіційно порушить питання про виключення Росії з Ради безпеки ООН.

У МЗС пояснили, що після розпаду СРСР 1991 року це питання з погляду міжнародного права так і не було врегульоване, чим і користується досі РФ.

Там також зазначили, що Росія не лише порушує статут ООН та блокує ухвалення резолюцій, але також розпалює у всьому світі військові конфлікти та займається ядерним шантажем.