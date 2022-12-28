МЗС Естонії підтримує виключення Росії з Ради безпеки ООН
Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу підтримав виключення Росії з Ради безпеки ООН, повідомляє Новое время.
Про те, що Росія більше не має бути членом Ради безпеки, він написав у Twitter.
"Вважаю нелегітимним членство Росії як держави-агресора у Раді Безпеки ООН. Росія не повинна бути членом РБ ООН", - наголосив Рейнсалу.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна офіційно порушить питання про виключення Росії з Ради безпеки ООН.
У МЗС пояснили, що після розпаду СРСР 1991 року це питання з погляду міжнародного права так і не було врегульоване, чим і користується досі РФ.
Там також зазначили, що Росія не лише порушує статут ООН та блокує ухвалення резолюцій, але також розпалює у всьому світі військові конфлікти та займається ядерним шантажем.