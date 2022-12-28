Катастрофа МАУ: постраждалі країни вимагають згоди Ірану на арбітраж

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Велика Британія, Канада, Україна та Швеція вимагають від Ірану погодитись на арбітражний розгляд спору, пов’язаного зі збиттям над його територією пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України" в січні 2020 року, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у спільній заяві Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам рейсу PS752.

У ній зазначається, що арбітражний спір ініціюється відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, 1971 року а літак було збито "двома ракетами класу "земля-повітря", запущеними незаконно та навмисно членами підрозділу протиповітряної оборони Корпусу вартових Ісламської революції Ірану".

"Як і раніше, Координаційна група продовжить докладати усіх можливих зусиль для притягнення Ірану до міжнародної відповідальності за його численні порушення міжнародно-правових зобов’язань за кількома договорами. Сьогоднішній крок є частиною комплексної стратегії, спрямованої на забезпечення прозорості та справедливості для жертв трагедії та їхніх родин" , – підкреслюється в заяві.

Як уточнює міністерство закордонних справ України, Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, відома як Монреальська конвенція, вимагає від держав "забороняти, запобігати та карати за певні правопорушення проти цивільної авіації, включно з незаконним та навмисним знищенням повітряного судна, що перебуває в експлуатації".

Конвенція передбачає, що будь-який спір між двома чи більше державами щодо тлумачення або застосування цієї Конвенції, який не може бути врегульований шляхом переговорів, на прохання однієї зі сторін передається до арбітражу.

Якщо сторони не можуть домовитися про умови організації незалежного арбітражу, що матиме юрисдикцію для розгляду цього спору, протягом 6 місяців, будь-яка сторона може передати спір до Міжнародного суду ООН.

Канада, Швеція, Україна, Велика Британія та Іран є державами-учасницями цієї Конвенції.

Нагадаємо, в січні 2020 року над Іраном було збито літак "Міжнародних авіаліній України", що вилетів з аеропорту Тегерана. Усі 176 людей на борту загинули, зокрема 55 громадян Канади та 30 постійних жителів країни.

У січні 2022 року Іран відповів відмовою на пропозицію Міжнародної групи з координації та допомоги жертвам рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" приєднатись до переговорів щодо компенсацій.