Данiлов відповiв на слова Пєскова: Немає ніяких нових територій РФ

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відреагував на слова спікера російського диктатора Дмитра Пєскова про те, що РФ добровільно не покине окуповані території України, а всі "мирні" договори мають враховувати "нові території РФ", повідомляє Українська правда.

Про це Данілов повiдомив у Twitter.

"Немає ніяких реалій, в яких існують "нові території в складі рф". Кремлеспікерам час вийти зі стану інформаційної маячні. Реалії РФ – це ганьба, поразка та її розвал.

Без урахування цих реалій ніякий "мирний план" не відбудеться. Спілкуванням з Іблісами призводить до прикрого випадіння з реальності".

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що будь-який "мир" з Україною має виходити з того, що російська армія не буде йти із захоплених територій і повертати контроль над ними Києву.

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